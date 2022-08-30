Дар'я Снігур у напруженому матчі обіграла представницю Румунії Сімону Халеп.

Українська тенісистка Дар'я Снігур з перемоги розпочала виступи в основній сітці турніру серії "Великого шолома" US Open-2022.

У першому колі 20-річна українка сенсаційно переграла екс-першу ракетку світу Сімону Халеп.

US Open. Перше коло

Дар'я Снігур (Україна) – Сімона Халеп (Румунія) – 6:2, 0:6, 6:4

Матч тривав 1 годину 42 хвилини. Українка допустила три подвійні помилки і виграла 5 з 15 "брейків".

Огляд матчу:

Додамо, що це була перша зустріч Снігур з тенісисткою з топ-10. Халеп, яка має в своєму активі перемоги на Roland Garros і Wimbledon, втретє за п'ять останніх участей програла в першому колі US Open. Минулого року румунку в Нью-Йорку обіграла Еліна Світоліна.

Після поєдинку Дар'я Снігур не стримувала емоції і присвятила цей успіх Україні та своїй родині.

"Я дуже щаслива. Думаю, у мене більше немає коментарів, тому що зараз мені просто неможливо їх зробити. Хочу подякувати Сімоні за цей відмінний матч, це чудовий досвід для мене. Спасибі всім уболівальникам, хто дивився наш матч!

Вважаю, мені допомогло, що я вже була на цьому корті, коли грала благодійний матч для України. Це дійсно трохи допомогло, але я все одно дуже-дуже-дуже нервувала. Намагалася робити все, що могла. Звичайно, це матч для України, для моєї сім'ї, для всіх, хто за мене вболівав. Дякую, дякую всім! Слава Україні!", - сказала Дар'я після перемоги.

У другому колі Дар'я Снігур гратиме з канадською тенісисткою Ребеккою Маріно, яка в першому колі здолала польку Магдалену Френх (6:2, 6:3).

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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