Українська тенісистка Дар'я Снігур (№125 світового рейтингу) обіграла Нао Хібіно (№200) з Японії у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open-2022) у Нью-Йорку.
Киянка, посіяна під 22-м номером, впевнено переграла представницю Японії Нао Хібіно: 6-1 6-4. Тож вона пробилася до основної сітки US Open.
У першому колі US Open Снігур грає з екс-першою ракеткою світу Симоною Халеп. Поєдинок з представницею Румунії призначено на 29 серпня.
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US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.