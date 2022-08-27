US Open проходитиме з 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (№125 світового рейтингу) обіграла Нао Хібіно (№200) з Японії у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open-2022) у Нью-Йорку.

Киянка, посіяна під 22-м номером, впевнено переграла представницю Японії Нао Хібіно: 6-1 6-4. Тож вона пробилася до основної сітки US Open.

У першому колі US Open Снігур грає з екс-першою ракеткою світу Симоною Халеп. Поєдинок з представницею Румунії призначено на 29 серпня.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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