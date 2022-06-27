Марта Костюк засмучена тим, що тенісистів країн-агресорів допускають до участі в турнірах.

Українка Марта Костюк розповіла про своє розчарування від реакції тенісної спільноти на війну в Україні.

19-річна теннсистка подякувала організаторам Wimbledon за рішення не допустити російських і білоруських тенісистів до турніру.

"Всі українські гравці підтримують рішення Wimbledon. Я думаю, не тільки українські, а й багато інших. Ми ж бачимо, що гравці хочуть грати на турнірі, вони не відвернулися від Wimbledon.

Все могло скластися інакше, міг би бути бойкот турніру. Wimbledon все одно не допустив би росіян і білорусів. Все це тільки додало б плутанини. Так що я підтримую Wimbledon, і готова постійно це говорити.

Ми відчуваємо підтримку Англії і це здорово, тому що не багато країн надають нам таку велику і постійну підтримку", - наводить слова Костюк Independent.

Крім того, Марта Костюк також висловилася про рішення US Open дозволити росіянам і білорусам виступити на турнірі.

"Я була розчарована ще задовго до того, як це рішення було прийнято. З перших тижнів після початку війни мене засмучувала реакція тенісного світу, і це розчарування триває.

Не те, що мене це шокує. Просто ми постійно розчаровуємося, і нічого не змінюється. Що я можу зробити? Я просто намагаюся з усіх сил", - сказала Костюк.

Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

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