Українка Марта Костюк розповіла про своє розчарування від реакції тенісної спільноти на війну в Україні.
19-річна теннсистка подякувала організаторам Wimbledon за рішення не допустити російських і білоруських тенісистів до турніру.
"Всі українські гравці підтримують рішення Wimbledon. Я думаю, не тільки українські, а й багато інших. Ми ж бачимо, що гравці хочуть грати на турнірі, вони не відвернулися від Wimbledon.
Все могло скластися інакше, міг би бути бойкот турніру. Wimbledon все одно не допустив би росіян і білорусів. Все це тільки додало б плутанини. Так що я підтримую Wimbledon, і готова постійно це говорити.
Ми відчуваємо підтримку Англії і це здорово, тому що не багато країн надають нам таку велику і постійну підтримку", - наводить слова Костюк Independent.
Крім того, Марта Костюк також висловилася про рішення US Open дозволити росіянам і білорусам виступити на турнірі.
"Я була розчарована ще задовго до того, як це рішення було прийнято. З перших тижнів після початку війни мене засмучувала реакція тенісного світу, і це розчарування триває.
Не те, що мене це шокує. Просто ми постійно розчаровуємося, і нічого не змінюється. Що я можу зробити? Я просто намагаюся з усіх сил", - сказала Костюк.
Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.