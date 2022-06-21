Марта Костюк розібралася з 15-ю ракеткою світу на турнірі в Істборні.

Знаменита українська тенісистка Марта Костюк здобула ще одну перемогу в рамках трав'яного турніру WTA 500 в Істборні.

У матчі другого кола представниця України здолала Барбору Крейчикову з Чехії.

Істборн. Друге коло

Марта Костюк (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) – 4:6, 6:3, 6:4

Додамо, що тенісистки почали матч ще 20 червня, але гра була зупинена через темряву за рахунку 1:1.

В цілому зустріч тривала 2 години 30 хвилин.

Українка 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 3/15 брейк-пойнтів.

Це була друга зустріч спортсменок, Українка знову перемогла. Для Марти це всього другий виграш у матчі з тенісисткою з першої двадцятки світового рейтингу.

У наступному колі Костюк зіграє проти переможниці матчу Жіль Тайхманн - Геррієт Дарт.

Нагадаємо, в першому раунді турніру Марта розібралася з Вікторією Голубич - 6:2, 6:1.

У друге коло турніру WTA 500 в Істборні пробилися також Леся Цуренко і Ангеліна Калініна.

Призовий фонд турніру становить $ 757,9 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: