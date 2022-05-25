Українка була шокована висловлюваннями Новака Джоковича і Рафаеля Надаля.

Українська тенісистка Марта Костюк висловилася з приводу рішення ATP і WTA позбавити Wimbledon рейтингових очок.

19-річна спортсменка вважає, що тенісисти повинні об'єднатися і підтримати українців, і зізналася, що була шокована висловлюваннями Новака Джоковича і Рафаеля Надаля з приводу цієї ситуації.

"Я б сказала, що 80-85% гравців не мають ніякого відношення до рішення WTA. Це настільки нерозумно, що я просто не можу повірити в це. Ніхто з представників гравців у Раді не зв'язувався зі мною. Ніхто з них не запитав моєї думки, що я думаю. Ніби українських гравців не існує.

Я намагаюся максимально привертати увагу до війни в Україні, але більшу частину часу ти відчуваєш себе безпорадною. Мені всього 19 років, що я можу сказати? Це дуже важко.

Подивіться, що сказав Рафаель Надаль, що говорить Новак Джокович. Як можна отримати підтримку від туру, коли три найкращих гравця говорять такі речі? Вікторія Азаренко входить до Ради гравців, приймає рішення за очками на Wimbledon, де вона навіть не бере участі і в той же час говорить, що у неї немає особистої зацікавленості в прийнятті рішень. Але навіть сам факт, що вона на всіх конференц-дзвінках - це вже смішно", - наводить слова Костюк BTU.

Додамо, що напередодні перша ракетка світу Новак Джокович засудив рішення організаторів Wimbledon-2022 відсторонити спортсменів країн-агресорів від турніру. Серб був обурений рішенням Wimbledon усунути росіян і білорусів, тому що тепер він не дорахується рейтингових очок.

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