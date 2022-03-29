Українська тенісистка Марта Костюк (№55 WTA) відреагувала на абсурдний законопроект, який висунули на порядок денний депутати Держдуми РФ.
Російські парламентарі пропонують називати "своїми співвітчизниками" всіх людей, які говорять російською мовою. Також у Держдумі розглянуть питання історичних народів, які мешкають на території Росії, до яких вони відносять і українців.
У відповідь на цю маячню 19-річна киянка Костюк в Stories на своїй сторінці в Instagram закликала всіх переходити на "солов'їну мову".
"Вчимо і переходимо на рідну українську, щоб несподівано не стати соотєчєствєнніком", - написала Костюк.
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Нагадаємо, що приїхав воювати проти рашистів Олександр Долгополов, який був першою ракеткою України.