Леся Цуренко в 1/16 фіналу зіграє з дев'ятою сіяною Оленою Рибакіною.

Одна з найкращих тенісисток України Леся Цуренко здобула перемогу в дуже важкому поєдинку в рамках першого кола трав'яного турніру WTA 500 в Істборні.

Українська тенісистка, яка стартувала в кваліфікації, обіграла Камілу Осоріо з Колумбії.

Поєдинок тривав більше двох годин. Цуренко реалізувала сім з 14 брейкпоінтів, віддавши суперниці шість геймів на своїй подачі. У першому сеті Цуренко вела 5:3, дозволила Осоріо зрівняти рахунок, але потім взяла подачу суперниці і закріпила успіх на своїй подачі.

У другому сеті тенісистки всього по два рази взяли свої подачі, постійно даючи шанс один одному. Зрештою, довелося грати тай-брейк, і тут досвід був на боці Лесі, яка виграла 7:2.

Істборн. Перше коло

Леся Цуренко (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія) – 7:5, 7:6 (2)

Це була перша зустріч тенісисток.

В 1/16 фіналу Цуренко зіграє з дев'ятою сіяною Оленою Рибакіною з Казахстану.

Нагадаємо, що Цуренко вийшла в основну сітку турніру, перемігши Кімберлі Біррелл і Хізер Уотсон у кваліфікації.

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