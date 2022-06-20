Одна з найкращих тенісисток України Леся Цуренко здобула перемогу в дуже важкому поєдинку в рамках першого кола трав'яного турніру WTA 500 в Істборні.
Українська тенісистка, яка стартувала в кваліфікації, обіграла Камілу Осоріо з Колумбії.
Поєдинок тривав більше двох годин. Цуренко реалізувала сім з 14 брейкпоінтів, віддавши суперниці шість геймів на своїй подачі. У першому сеті Цуренко вела 5:3, дозволила Осоріо зрівняти рахунок, але потім взяла подачу суперниці і закріпила успіх на своїй подачі.
У другому сеті тенісистки всього по два рази взяли свої подачі, постійно даючи шанс один одному. Зрештою, довелося грати тай-брейк, і тут досвід був на боці Лесі, яка виграла 7:2.
Істборн. Перше коло
Леся Цуренко (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія) – 7:5, 7:6 (2)
Це була перша зустріч тенісисток.
В 1/16 фіналу Цуренко зіграє з дев'ятою сіяною Оленою Рибакіною з Казахстану.
Нагадаємо, що Цуренко вийшла в основну сітку турніру, перемігши Кімберлі Біррелл і Хізер Уотсон у кваліфікації.