Леся Цуренко дуже незадоволена тим, що багато її колег мовчать про події в Україні.

Знаменита українська тенісистка Леся Цуренко розповіла, що з ненавистю ставиться до російської пропаганди.

В інтерв'ю First Post спортсменка зізналася, що не так часто чує від інших гравців слова на підтримку України. Багато тенісистів роблять вигляд, ніби в Україні нічого не відбувається і це дуже не подобається Цуренко.

"Мені мало говорять про підтримку моєї країни, і мені просто важко бути поруч з людьми, які виглядають так, як ніби вони не розуміють. Я українка, і в моїй країні йде війна, і це важко.

Я думаю, що зі мною говорили, може бути, чотири або п'ять гравців. Я ненавиджу те, що російська пропаганда говорить про Україну в цілому. Дійсно ненавиджу це. Відчуваю багато гніву, тому що на мою країну ллють багато брехні, і мені від цього дуже боляче. Я хочу, щоб весь світ побачив, що Україна – прекрасна країна з хорошими людьми", – сказала Цуренко.

Нагадаємо, Леся Цуренко напередодні завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції. У поєдинку першого кола вона зустрічалася з першою ракеткою світу з Польщі Ігою Швентек і зазнала розгромної поразки - 2:6, 0:6. Поєдинок тривав менше години.

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