Відома українська тенісистка Леся Цуренко (№119 WTA) невдало виступила в основному раунді Відкритого чемпіонату Австралії.
У першому колі 32-річна спортсменка не змогла нав'язати боротьбу Ешлі Барті (№1 WTA).
Australian Open. Перше коло
Ешлі Барті (Австралія) – Леся Цуренко (Україна) – 6:0, 6:1
Українка, яка у фіналі кваліфікації впевнено розібралася з росіянкою, виграла у лідера світового рейтингу лише один гейм.
Читайте такожЗнаменитий український тенісист красиво натягнувши на завершення кар'єри (фото)Матч тривав менше години. Цуренко програла 5 геймів на подачі, в шостому геймі другого сету українка врятувала два матчболи, щоб записати один гейм на свою користь.
Нагадаємо, в 2020 році Цуренко програла Барті в Мельбурні з рахунком 7:5, 1:6, 1:6.
У наступному раунді Барті гратиме з Лучією Бронцетті (№142 WTA).
Australian Open: результати українських тенісисток
- Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- У першому колі перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла представницю Франції Фіону Ферро.
- Марта Костюк у першому колі здолала Діан Паррі з Франції.
- Ще дві українки Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська покинули турнір після першого кола. Ангеліна програла Джесіці Пегулі з США, а Даяна поступилася Медісон Бренгл з США.
- Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.