Досвідчена українка не змогла нав'язати боротьбу Ешлі Барті.

Відома українська тенісистка Леся Цуренко (№119 WTA) невдало виступила в основному раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

У першому колі 32-річна спортсменка не змогла нав'язати боротьбу Ешлі Барті (№1 WTA).

Australian Open. Перше коло

Ешлі Барті (Австралія) – Леся Цуренко (Україна) – 6:0, 6:1

Українка, яка у фіналі кваліфікації впевнено розібралася з росіянкою, виграла у лідера світового рейтингу лише один гейм.

Читайте такожЗнаменитий український тенісист красиво натягнувши на завершення кар'єри (фото)Матч тривав менше години. Цуренко програла 5 геймів на подачі, в шостому геймі другого сету українка врятувала два матчболи, щоб записати один гейм на свою користь.

Нагадаємо, в 2020 році Цуренко програла Барті в Мельбурні з рахунком 7:5, 1:6, 1:6.

У наступному раунді Барті гратиме з Лучією Бронцетті (№142 WTA).

Australian Open: результати українських тенісисток