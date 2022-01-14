Одна з кращих тенісисток України Леся Цуренко (№120 WTA) стала переможницею кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. У фіналі відбору українка обіграла представницю Росії Еліну Аванесян (№214 WTA).
Цуренко здолала суперницю в двох сетах і забронювала собі участь в основному етапі Australian Open.
Australian Open. Фінал кваліфікації
Леся Цуренко (Україна) - Еліна Аванесян (Росія) – 6:4, 6:0
Поєдинок тривав 1 годину і 10 хвилин.
Леся Цуренко 1 раз подала на виліт, допустила 3 подвійних помилки і використовувала 7 з 8 брейк-пойнтів.
Читайте такожAustralian Open-2022: українки дізналися імена своїх суперниць в основній сітціЗазначимо, що Цуренко в 12-й раз бере участь у турнірі Australian Open (10 разів грала в основній сітці). Найкращий результат українки на цьому турнірі - третє коло у 2013 році.
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.