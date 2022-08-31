Леся Цуренко в напруженій боротьбі поступилася четвертій ракетці світу Паулі Бадосі.

У вівторок, 30 серпня, відразу три українські тенісистки зіграли матчі першого кола в основній сітці турніру серії "Великого шолома" US Open-2022.

Ангеліна Калініна і Марта Костюк здобули перемоги і вийшли в наступний раунд турніру, а досвідчена українка Леся Цуренко, на жаль, завершила свої виступи.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна в першому колі переграла американку Бернарду Перу. Це була четверта зустріч тенісисток, українка виграла втретє.

У наступному колі Ангеліна гратиме проти Петри Квітової з Чехії.

Ангеліна Калініна (Україна) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4

20-річна Марта Костюк в першому раунді US Open перемогла Майяр Шериф з Єгипту в двох сетах. Матч тривав 1,5 години.

У наступному колі Костюк битиметься проти Вікторії Азаренко.

Марта Костюк (Україна) – Майяр Шериф (Єгипет) – 7:6 (7:2), 6:4

Огляд матчу:

Леся Цуренко в першому колі не зуміла обіграти четверту сіяну іспанку Паулу Бадосу.

Протягом гри Цуренко двічі подавала "на виліт", допустила сім подвійних помилок і виграла шість з 14 "брейків".

Леся Цуренко (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) – 6:3, 6:7(4), 3:6

Огляд матчу:

Таким чином, у другому колі US Open-2022 зіграють три представниці України. Крім Ангеліни Калініної та Марти Костюк, там також візьме участь і Дар'я Снігур, яка напередодні зуміла сенсаційно вибити з турніру колишню першу ракетку світу - Сімону Халеп.

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також ці та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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