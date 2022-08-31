У вівторок, 30 серпня, відразу три українські тенісистки зіграли матчі першого кола в основній сітці турніру серії "Великого шолома" US Open-2022.
Ангеліна Калініна і Марта Костюк здобули перемоги і вийшли в наступний раунд турніру, а досвідчена українка Леся Цуренко, на жаль, завершила свої виступи.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна в першому колі переграла американку Бернарду Перу. Це була четверта зустріч тенісисток, українка виграла втретє.
У наступному колі Ангеліна гратиме проти Петри Квітової з Чехії.
Ангеліна Калініна (Україна) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4
20-річна Марта Костюк в першому раунді US Open перемогла Майяр Шериф з Єгипту в двох сетах. Матч тривав 1,5 години.
У наступному колі Костюк битиметься проти Вікторії Азаренко.
Марта Костюк (Україна) – Майяр Шериф (Єгипет) – 7:6 (7:2), 6:4
Огляд матчу:
Леся Цуренко в першому колі не зуміла обіграти четверту сіяну іспанку Паулу Бадосу.
Протягом гри Цуренко двічі подавала "на виліт", допустила сім подвійних помилок і виграла шість з 14 "брейків".
Леся Цуренко (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) – 6:3, 6:7(4), 3:6
Огляд матчу:
Таким чином, у другому колі US Open-2022 зіграють три представниці України. Крім Ангеліни Калініної та Марти Костюк, там також візьме участь і Дар'я Снігур, яка напередодні зуміла сенсаційно вибити з турніру колишню першу ракетку світу - Сімону Халеп.
US Open-2022: трансляція
Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також ці та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.
Промокод UNIANSPORTS надасть вам безкоштовний доступ на 7 днів до платформи "Київстар ТБ". Активувати його дуже просто: скачайте додаток "Київстар ТБ" за посилання. Зайдіть в додаток, введіть свій номер телефону і пароль, який прийде в SMS. Перейдіть в розділ "Профіль", натисніть "Введення промокоду" і введіть промокод UNIANSPORTS.
US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.