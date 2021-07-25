Після другого змагального дня в активі нашої команди збільшилася кількість нагород.

На Олімпіаді в Токіо завершився другий змагальний день. За його підсумками збірна України завоювала одну медаль і була за крок від ще однієї.

Другу нагороду на Олімпіаді-2020 Україні приніс фехтувальник Ігор Рейзлін - він виграв бронзу.

Підсумки виступу українських спортсменів 25 липня

Дзюдо

Георгій Зантарая, котрий був чемпіоном світу з дзюдо, на третій Олімпіаді поспіль зазнав невдачі. Цього разу 33-річний борець зміг подолати лише перше коло, але потім поступився словенцю.

Стрільба

Досвідчена Олена Костевич представляла Україну у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів. Українка зупинилася за крок від медалі - вона посіла четверте місце.

Серед чоловіків збірну Україну представляли Олег Царьков та Сергій Куліш, проте обидва провалилися. Олег фінішував на 40-му місці, а Сергій - на 29-му.

Фехтування

Шпажист Ігор Рейзлін приніс Україні бронзову медаль. А Богдан Нікішин та Роман Свічкар вибули після першої ж сутички.

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Бокс

24-річний українець Ярослав Харциз бився проти чемпіона світу 2013 року - азербайджанця Джавіда Челебієва. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Джавід, а Ярослав таким чином припинив свій виступ на стадії 1/16 фіналу.

Велоспорт

Велоперегонниця Валерія Кононенко взяла участь у груповій шосейній велогонці. Вона не змогла навіть доїхати до фінішу. Кононенко опинилася в когорті 19-и спортсменок, для яких траса виявилася занадто складною і вони вирішили зійти з дистанції.

Теніс

Другий день тенісного турніру пройшов для України добре. Хоч це були й нервові перемоги, але від того вони не менш цінні. Сестри Кіченок влаштували справжній камбек у парному розряді проти дуету з Індії, а Еліна Світоліна змогла дотиснути німкеню Лауру Зігемунд.

Спортивна гімнастика

Відбулася кваліфікація в спортивній гімнастиці серед жінок. Єдиною представницею України була Діана Варінська. 20-річна киянка не змогла пройти кваліфікацію хоча б в одному виді.

Це вже на третій Олімпіаді поспіль Україна не буде представлена у фіналах в жіночій спортивній гімнастиці.

Настільний теніс

Українка Маргарита Песоцька сенсаційно поступилася індусці - 3:4.

Стрільба з лука

Збірна України у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Лідії Січенікової з рахунком 2:6 програла росіянкам, котрі виступають під назвою ОКР.

Академічне веслування

Ігор Хмара й Станіслав Ковальов у кваліфікаційному запливі виявилися четвертими, відправившись у втішний заїзд. А вже там український тандем продемонстрував свій найкращий час і таки пробився в півфінал олімпійського турніру.

Байдарка

В рамках жіночого гребного слалому українка Вікторія Ус кваліфікувалася до півфіналу.

Півфінал та фінал в цій дисципліні заплановані на 27 липня.

Стендова стрільба

Завершився перший день кваліфікації олімпійського турніру по стендовій стрільбі у жінок. Українка Ірина Маловичко поки що розташувалася на 11-му місці, набравши 71 бал. Друга частина кваліфікації пройде 26 липня. У фінал пройдуть 6 спортсменок з найкращими результатами.

Бадмінтон

Українці Марія Улітіна та Артем Почтарьов вибули зі змагань. Марія програла американці, а Артем поступився представнику Малайзії.

Плавання

Українська плавчиха Дарина Зевіна не змогла подолати кваліфікацію у запливі на спині на дистанції 100 метрів. У зведеній таблиці Зевіна посіла 30-те місце, а до фіналу лише 16 спортсменок отримують путівки. 29 липня Дарина має шанс реабілітуватися. 26-річна киянка змагатиметься у кваліфікації на спині на 200 метрів.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Дар'я Білодід виборола бронзову нагороду у перший ігровий день.

Автор: Артем Будрін