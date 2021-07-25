Маргарита Песоцька зупинилася на стадії 1/32 фіналу.

На Олімпіаді в Токіо розпочалися змагання з жіночого настільного тенісу. 29-річна українка Маргарита Песоцька неочікувано програла представниці Індії Маніці Батрі з рахунком 3:4.

На думку експертів та букмекерів, Маргарита була явним фаворитом зустрічі. Та й почала вона ударно - перші два сети Песоцька впевнено забрала з рахунком 11:4. Але потім Батра здійснила камбек. Поєдинок видався феєричним з шаленою напругою. Суперниці зіграли максимально можливі 7 партій і з мінімальною перевагою тріумфувала індуска.

Маргарита Песоцька - Маніка Батра - 3:4 (11:4, 11:4, 7:11, 10:12, 11:8, 5:11, 7:11)

Ще одна українка Ганна Гапонова поступилася австрійці на стадії 1/64 фіналу з рахунком 2:4.

Серед чоловіків Україну в настільному тенісі на Іграх в Токіо представляє Коу Лей. Натуралізований 33-річний китаєць свій матч 1/32 фіналу проведе 26 липня проти єгиптянина Ассара Омара.

Зазначимо, що в жіночій сітці з настільного тенісу на цій Олімпіаді виступає 12-річна представниця Сирії - Хенд Заза. Дівчинка стала наймолодшою учасницею Олімпійських ігор з 1968 року.

Нагадаємо, що у великому тенісі Еліна Світоліна та сестри Кіченок вдало розпочали свій шлях на Олімпіаді, хоч і здобули максимально валідольні звитяги.

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Автор: Артем Будрін