У складних поєдинках українки змогли пробитися далі.

Українські сестри-тенісистки Надія і Людмила Кіченок кваліфікувалися до другого раунду Олімпіади-2020, обігравши в трьох сетах представниць Індії - Саню Мірзу й Анкіту Райну.

Українки провалили першу партію, програвши усуху з рахунком 0:6, але потім додали обертів та влаштували камбек. Сестри в драматичному стилі взяли другий сет: вони перемогли на тай-брейку з рахунком 7:6 (7:0). А у вирішальній партії вони теж виявились трішки сильнішими - 10:8.

У наступному колі сестри зустрінуться з переможцями пари Хорватія (Юрак/Векіч) - США (Мелічар/Ріск).

Людмила Кіченок / Надія Кіченок - Саня Мірза / Анкіта Райна - 0:6, 7:6, 10:8

Тим часом Еліна Світоліна в одиночному розряді стартувала з перемоги. 26-річна зірка українського спорту не без проблем впоралася з німкенею Зігемунд Лаурою. Еліна контролювала гру, але на якомусь етапі ледь не дозволила повернутися суперниці в гру. Втім, українка дотисла опонентку.

Еліна Світоліна - Лаура Зігемунд - 6:3, 5:7, 6:4

В 1/16 фіналу Світоліна зіграє проти представниці Австралії Айли Томлянович.

Нагадаємо, що друга ракетка України припинила свої виступи в Токіо.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін