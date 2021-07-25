Ігор Рейзлін здобув бронзову нагороду в фехтуванні на шпагах.

Фехтувальник Ігор Рейзлін в матчі за третє місце Олімпійських ігор у змаганнях шпажистів обіграв італійця Андреа Сантареллі.

Сантареллі капітулював з рахунком 15:12, хоч і по ходу гри вигравав 4:1. Втім, наш співвітчизник зміг переламати хід гри.

У півфіналі Рейзлін поступився французу. На шляху до бронзи Рейзлін переміг швейцарців Бенджаміна Штеффена (15:11) та Макс Гейнцера (15:12). А у чвертьфіналі українець виявився сильнішим за єгиптянина Мохамеда Ельсаєда - 15:13.

Це перша в історії України медаль Олімпійських ігор в чоловічій шпазі. Уперше за 17 років Україна пробилася до півфіналу в чоловічому фехтуванні. На Олімпіаді в Афінах 2004 року українець Владислав Третьяк здобув бронзу в шаблі.

37-річний Рейзлін є віцечемпіоном світу 2019 року в командних змаганнях та бронзовим медалістом ЧС-2019 в індивідуальних змаганнях.

Для Рейзліна це були дебютні Олімпійські ігри. Це друга медаль для України в Токіо і знову бронзова!

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін