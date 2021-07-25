Олена Костевич була однією з головних надій України на золоту медаль.

Досвідчена Олена Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів на Олімпійських іграх у Токіо.

36-річна спортсменка вже має досвід гучного тріумфу на Олімпіаді. Вона вигравала золоту медаль в Афінах-2004. Проте цього року до п'єдесталу Олена так і не дібралася.

Костевич потрапила у вісімку найкращих стрільців, котрі боролися за медалі. Українка в напруженій боротьбі з китаянкою билася за бронзу, але в підсумку фінішувала нижче.

Перше місце виборола представниця команди ОКР Віталіна Бацарашкіна, срібло дісталося Антоанеті Костадіновій з Болгарії, бронза опинилася на шиї в китаянки Цзян Рансінь.

Олімпіада-2020, Жінки, Кульова стрільба з пістолета на 10 метрів

1. Віталіна Бацарашкіна (ОКР) - 240,3 бала

2. Антоанета Костадінова (Болгарія) - 239,3

3. Цзян Рансінь (Китай) - 218,0

4. Олена Костевич (Україна) - 197,6

Нагадаємо, що за день до виступу Костевич Павло Коростильов теж фінішував четвертим у чоловічій стрільбі.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу.

Автор: Артем Будрін