Георгій Зантарая зміг подолати перше коло Олімпіади, але на більше його не вистачило.

Український дзюдоїст Георгій Зантарая припинив свої виступи на стадії 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Токіо.

Георгій нарешті зміг пройти перше коло олімпійського турніру (на попередніх двох Олімпіадах наш дзюдоїст вилітав одразу). У категорії до 66 кг Зантарая поборов представника Іспанії Роберто Гайтеро Мартіна, якого він здолав у додатковий час за рахунок пасивності суперника.

Але у 1/8 фіналу Георгій поступився словенцю Адріану Гомбачу прийомом вазарі.

Зантарая встиг виграти за свою кар'єру все, крім золота Олімпійських ігор. Токіо-2020 для 33-річного спортсмена був ледь не останнім шансом на тріумф.

У 2009 році Зантарая став першим в історії України чемпіоном світу з дзюдо. Наразі представник східних єдиноборств поєднує спортивну діяльність з депутатством у Київській міській раді від партії "Слуга Народу".

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін