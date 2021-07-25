Український дзюдоїст Георгій Зантарая припинив свої виступи на стадії 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Токіо.
Георгій нарешті зміг пройти перше коло олімпійського турніру (на попередніх двох Олімпіадах наш дзюдоїст вилітав одразу). У категорії до 66 кг Зантарая поборов представника Іспанії Роберто Гайтеро Мартіна, якого він здолав у додатковий час за рахунок пасивності суперника.
Але у 1/8 фіналу Георгій поступився словенцю Адріану Гомбачу прийомом вазарі.
Зантарая встиг виграти за свою кар'єру все, крім золота Олімпійських ігор. Токіо-2020 для 33-річного спортсмена був ледь не останнім шансом на тріумф.
У 2009 році Зантарая став першим в історії України чемпіоном світу з дзюдо. Наразі представник східних єдиноборств поєднує спортивну діяльність з депутатством у Київській міській раді від партії "Слуга Народу".
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.