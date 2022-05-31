Змагання повинні проходити без глядачів.

Міністерство молоді та спорту Україна дозволило проведення спортивних змагань без глядачів в окремих регіонах.

Про це повідомив депутат Верховної Ради та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

"Дозволена організація проведення в окремих місцевостях України всеукраїнських спортивних змагань без присутності глядачів. Про це йдеться в наказі Міністерства молоді та спорту України №1587 від 28 травня 2022 року.

Згідно з наказом Міністерства, з метою створення на території України оптимальних умов для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту для участі в головних міжнародних спортивних змаганнях, дозволена організація проведення в окремих місцевостях України з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан всеукраїнських спортивних змагань, передбачених єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік, серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, без присутності глядачів.

Також дозволено проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України серед спортсменів різних вікових груп, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, без залучення спортсменів віком до 16 років, які до місця проведення заходу відповідно до вимог законодавства потребують супроводу дорослою особою", – йдеться в тексті наказу.

Відповідно, умови для проведення спортивних змагань:

Участь у змаганнях можуть брати тільки спортсмени дорослих і "найближчих до дорослих" вікових груп.

Змагання повинні проходити без глядачів.

Організатори повинні дотримуватися умов безпеки, "передбачені законодавством про воєнний стан".

Зазначимо, що всі змагання в Україні були офіційно скасовані 24 лютого 2022 року у зв'язку з введенням воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії.

26 квітня стало відомо, що УПЛ вирішила не догравати чемпіонат з футболу. Чемпіоном України став "Шахтар", який до паузи лідирував у турнірній таблиці, випереджаючи "Динамо" на два очки.

У теперішній час визначається формат проведення наступного сезону УПЛ. Матчі проводитимуть в Україні без "Десни" і "Маріуполя", які втратили свою інфраструктуру через війну. Замість них зайдуть "Кривбас" і "Металіст".

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