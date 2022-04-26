Нагородження призерів не буде, а сезон визначено незавершеним, тому чемпіонство вважатиметься не розіграним.

26 квітня відбулась зустріч представників УПЛ. Клуби підтримали пропозицію завершити цей сезон. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагородження призерів проводитися не буде. Сезон визначено незавершеним, тому чемпіонство вважатиметься не розіграним. "Шахтар" не нагородять титулом та золотими медалями.

На момент зупинки турніру перше місце займав "Шахтар", який набрав 47 очок. Другим йшло "Динамо", яке відставало від лідера на 2 пункти. Третім - "Дніпро-1", в якого було 40 балів.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, "Шахтар" та "Динамо" в наступному сезоні зіграють у Лізі чемпіонів, "Дніпро-1" - в Лізі Європи, "Зоря" та "Ворскла", які фінішували на четвертій та п'ятій позиціях, в Лізі конференцій.

Відповідне рішення буде передано на затвердження Виконавчим комітетом Української асоціації футболу. Також було створено робочу групу, яка опрацьовуватиме питання про поточну діяльність УПЛ та старт наступного сезону.

До першої ліги не вибуде жодна команда. Чи вийдуть до УПЛ клуби з першої ліги та яким буде формат наступного сезону буде вирішено під час наступного засідання клубів прем'єр-ліги, яке відбудеться 25 травня. Тоді ж буде вирішено, в якому форматі проводитимуть наступний сезон.

Долю Кубка України вирішить Українська асоціація футболу. Ймовірно, турнір буде визнано таким, що не відбувся.

Турнірна таблиця