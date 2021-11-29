Результат матчу вирішив єдиний гол, забитий у дебюті першого тайму.

У понеділок, 29 листопада, відбувся заключний поєдинок 16-го туру української Прем'єр Ліги. На стадіоні КСК "Ніка" місцева "Олександрія" приймала луганську "Зорю".

Єдиний гол у цій зустрічі, забитий Максимом Імерековим на 16-й хвилині, приніс важливі три очки в скарбничку луганчан.

Після 16-ти зіграних турів в активі "Зорі" 32 набраних бали і 4-а позиція в турнірній таблиці. "Олександрія" з 23 очками йде на 7-му місці.

"Олександрія" - "Зоря" - 0:1

Гол: Імереков, 16

"Олександрія": Білик, Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошниченко, Демченко (Спінеллі, 46), Дришлюк, Калюжний (Копіна, 83), Третьяков (Одарюк, 59), Устименко (Кірюханцев, 68), Кожушко (Новіков, 83).

"Зоря": Мацапура, Жуніньо, Імереков, Вернидуб, Фаворов, Цвек, Булеца (Крістіан, 60), Назарина, Сайядманеш, Шахаб (Громов, 80), Гладкий.

Попередження: Третьяков, 57, Дришлюк, 64 - Сайядманеш, 58, Жуніньо, 71

Відео гола:

У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Інгульця", а "Олександрія" поміряється силами з "Минаєм". Обидва поєдинки заплановані на 5 грудня.

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

16-й тур УПЛ проходив з 26 по 29 листопада.

У стартовій грі туру "Львів" обіграв "Маріуполь".

"Динамо" завдяки голам Віктора Циганкова та Миколи Шапаренка виграло у "Миная".

"Десна" в Одесі не залишила шансів "Чорноморцю".

"Дніпро-1 "розгромив "Ворсклу" у матчі з найшвидшим голом сезону.

"Шахтар" здобув мінімальну перемогу над "Інгульцем" і зрівнявся за очками з "Динамо".

Перемоги в цьому турі також святкували футболісти "руху" та "Колоса", які здолали "Металіст 1925" і "Верес" відповідно.

Автор: Володимир Медяник