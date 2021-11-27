Долю протистояння вирішив єдиний гол у першому таймі.

Чернігівська "Десна" на виїзді обіграла одеський "Чорноморець" в рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги.

На 27-й хвилині атакувальний хавбек "Десни" Андрій Тотовицький забив вирішальний гол та приніс своїй команді три очки. Тепер чернігівці набрали 24 залікові пункти і посідають шосту позицію в турнірній таблиці. Одесити мають 11 балів та розташовуються на 13-му місці.

"Чорноморець" - "Десна" - 0:1

Гол: Тотовицький, 28

"Чорноморець": Кучерук, Путря, Кадірі (Дубко, 68), Біловар, Вантух (Д. Кузик, 68), Михайленко (Тлумак, 81), Вачиберадзе (С. Кравченко, 81), Цитаїшвілі, Смирний, Авагімян, Ванат (Ісаєнко, 76)

"Десна": Литовка, Завійський, Сафронов, Цимбалюк, Болбат, Домбровський, Калитвинцев, В. Волошин (Арвеладзе, 46), Тотовицький, Шевцов (Дегтярьов, 71), Будківський (Безбородько, 71)

Відео переможного голу

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

16-й тур УПЛ проходить з 26 по 29 листопада: де і коли дивитися матчі.

В стартовій грі туру "Львів" обіграв "Маріуполь".

"Динамо" завдяки голам Віктора Циганкова та Миколи Шапаренка виграло у "Миная".

Автор: Артем Будрін