"Дніпро-1" вдома розбив вщент "Ворсклу" в рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Це був матч прямих претендентів на бронзові медалі чемпіонату.
Центральний поєдинок туру виявився "в одні ворота". Артем Довбик хоч і не забив пенальті Дмитру Різнику, але оформив дубль, як і його партнер Олексій Гуцуляк. Олександр Піхальонок теж відзначився забитим м'ячем.
За "Ворсклу" гол престижу забив Данило Кравчук. Зауважимо, що Гуцуляк відкрив рахунок в грі на 11-й секунді, що є найшвидшим голом поточного сезону.
Таким чином, "Дніпро-1" потіснив полтавців з третього місця турнірної таблиці. У команди Ігора Йовічевіча 34 очки, у "Ворскли" на три менше і четверта сходинка.
"Дніпро-1" - "Ворскла" - 5:1
Голи: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Піхальонок, 58 - Кравчук, 84
"Дніпро-1": Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Гуцуляк (Білл, 75), Джурашек (Ді Франко, 65), Назаренко (Лучкевич, 65), Довбик (Русин, 75)
"Ворскла": Різник, Яворський (Челядін, 46), Чеснаков, Тамм, Пуцлін, Пердута (Павлюк, 70), Якубу, О.Тілль (Кравчук, 67), Пешич, Кане (Хрипчук, 78), Рангел (Амількар, 70)
Нереалізований пенальті: Довбик, 50 (воротар)
Відео огляд поєдинку
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