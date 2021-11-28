28 листопада в рамках 16-го туру Української Прем'єр-Ліги "Рух" приймав "Металіст 1925", а "Колос" грав з "Вересом".
"Рух" здобув домашню перемогу, забивши по голу в кожному з таймів.
Львів'яни набрали 16 очок і піднялися на 11-е місце в УПЛ, маючи матч у запасі. У харків'ян - 19 очок і дев'яте місце.
"Рух" - "Металіст 1925" - 2:0
Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70
"Рух": Паньків, Роман, Білий, Климчук (Рунич, 77), Сич, Сапуга (Красюк, 77), Федорчук (Мартинюк, 68), Бойчук (Альваренга, 68), Дідик, Таллес, Борячук (Карабін, 90)
"Металіст 1925": Сідоренко, Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Ченбай, Савін, Габелок, Криськів (Задерака, 46), Кравченко, Ременюк, Марлісон (Зубков, 68)
"Колос" мінімально обіграв "Верес" завдяки голу Олега Ільїна.
Клуб з Ковалівки набрав 18 очок і займає десяте місце в УПЛ. "Верес", у якого 22 очки, йде восьмим.
"Колос" - "Верес" - 1:0
Гол: Ільїн, 64
"Колос": Волинець, Ром, Чорноморець, Павловець, Золотов, Ільїн, Чурко, Богданов, Мілько, Нурієв (Ренан Абнер, 71) Сітчінава (Лисенко, 72)
"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Петько, Панасенко (Гегедош, 70), Пасіч, Кучеров, Дахновський, Шестаков (Сергійчук, 63)
Відео голу
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Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур
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