"Рух" виграв у "Металіста 1925", а "Колос" здолав "Верес".

28 листопада в рамках 16-го туру Української Прем'єр-Ліги "Рух" приймав "Металіст 1925", а "Колос" грав з "Вересом".

"Рух" здобув домашню перемогу, забивши по голу в кожному з таймів.

Львів'яни набрали 16 очок і піднялися на 11-е місце в УПЛ, маючи матч у запасі. У харків'ян - 19 очок і дев'яте місце.

"Рух" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70

"Рух": Паньків, Роман, Білий, Климчук (Рунич, 77), Сич, Сапуга (Красюк, 77), Федорчук (Мартинюк, 68), Бойчук (Альваренга, 68), Дідик, Таллес, Борячук (Карабін, 90)

"Металіст 1925": Сідоренко, Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Ченбай, Савін, Габелок, Криськів (Задерака, 46), Кравченко, Ременюк, Марлісон (Зубков, 68)

"Колос" мінімально обіграв "Верес" завдяки голу Олега Ільїна.

Клуб з Ковалівки набрав 18 очок і займає десяте місце в УПЛ. "Верес", у якого 22 очки, йде восьмим.

"Колос" - "Верес" - 1:0

Гол: Ільїн, 64

"Колос": Волинець, Ром, Чорноморець, Павловець, Золотов, Ільїн, Чурко, Богданов, Мілько, Нурієв (Ренан Абнер, 71) Сітчінава (Лисенко, 72)

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Петько, Панасенко (Гегедош, 70), Пасіч, Кучеров, Дахновський, Шестаков (Сергійчук, 63)

Відео голу

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

Автор: Антон Дудар