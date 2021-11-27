Голи забили Віктор Циганков та Микола Шапаренко.

У поєдинку 16-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" в гостях здолало "Минай".

На 12-й хвилині зустрічі лідер киян Віктор Циганков реалізував пенальті. В компенсований арбітром час до матчу крапку поставив Микола Шапаренко.

"Минай" продовжує займати передостаннє місце у турнірній таблиці - у них 10 очок. "Динамо" набрало 41 заліковий пункт та вирвалося на перше місце.

"Минай" - "Динамо" - 0:2

Голи: Циганков, 12 (з пенальті), Шапаренко, 90+6

"Минай": Кучер, Синьогуб, Семенко (Матіч, 46), Горін, Гончар, Петрусенко, Хахльов (Месхі, 46), Кулієв, Білоног (Селезньов, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82), Книш (Кобак, 85)

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 62), Шапаренко, Шабанов, Циганков (Антюх, 90+4), Миколенко, Гармаш (Шкурін, 76), Забарний, Буяльський, Кендзьора (Караваєв, 76)

Відео першого голу

Відео другого голу

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Автор: Артем Будрін