У поєдинку 16-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" в гостях здолало "Минай".
На 12-й хвилині зустрічі лідер киян Віктор Циганков реалізував пенальті. В компенсований арбітром час до матчу крапку поставив Микола Шапаренко.
"Минай" продовжує займати передостаннє місце у турнірній таблиці - у них 10 очок. "Динамо" набрало 41 заліковий пункт та вирвалося на перше місце.
"Минай" - "Динамо" - 0:2
Голи: Циганков, 12 (з пенальті), Шапаренко, 90+6
"Минай": Кучер, Синьогуб, Семенко (Матіч, 46), Горін, Гончар, Петрусенко, Хахльов (Месхі, 46), Кулієв, Білоног (Селезньов, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82), Книш (Кобак, 85)
"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 62), Шапаренко, Шабанов, Циганков (Антюх, 90+4), Миколенко, Гармаш (Шкурін, 76), Забарний, Буяльський, Кендзьора (Караваєв, 76)
Відео першого голу
Відео другого голу
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