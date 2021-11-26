Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 16-го туру

У чемпіонаті України стартує друге коло.

З 26 по 29 листопада пройдуть матчі 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Цей тур відкриє друге коло чемпіонату. Розклад матчів 26 листопада 19.30. "Маріуполь" - "Львів" Трансляція - "Футбол 1" 27 листопада 14.00. "Минай" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Чорноморець" - "Десна" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Дніпро-1" - "Ворскла" Трансляція - УНІАН ТБ 28 листопада 14.00. "Інгулець" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Рух" - "Металіст 1925" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Колос" - "Верес" Трансляція - "Футбол 1" 29 листопада 19.30. "Олександрія" - "Зоря" Трансляція - телеканали "Футбол" Читайте такожУПЛ назвала найкращих гравця та тренера за підсумками 15-го туру УПЛ: перед 16-м туром Після 15 турів "Динамо" і "Шахтар" набрали по 38 очок. Кияни попереду за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі йдуть "Ворскла" і "Дніпро-1", у яких по 31 очку.

Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 10 голів. Автор: Антон Дудар

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