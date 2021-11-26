Дніпро-1 прийматиме Ворсклу / фото СК Дніпро-1
З 26 по 29 листопада пройдуть матчі 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Цей тур відкриє друге коло чемпіонату.
Розклад матчів
26 листопада
19.30. "Маріуполь" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
27 листопада
14.00. "Минай" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Чорноморець" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Дніпро-1" - "Ворскла"
Трансляція - УНІАН ТБ
28 листопада
14.00. "Інгулець" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Рух" - "Металіст 1925"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Колос" - "Верес"
Трансляція - "Футбол 1"
29 листопада
19.30. "Олександрія" - "Зоря"
Трансляція - телеканали "Футбол"
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УПЛ: перед 16-м туром
- Після 15 турів "Динамо" і "Шахтар" набрали по 38 очок. Кияни попереду за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі йдуть "Ворскла" і "Дніпро-1", у яких по 31 очку.
- Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 10 голів.