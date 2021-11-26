Львів у стартовому матчі 16-го туру УПЛ впорався з Маріуполем (відео)

"Львову" вистачило одного м'яча, щоб взяти три очки в гостьовій дуелі з "Маріуполем".

У п'ятницю, 26 листопада, в стартовому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу "Маріуполь" приймав "Львів". Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей. Перемогу львівському колективу приніс єдиний у матчі гол, забитий півзахисником Олексієм Довгим. Футболіст "Львова" відзначився на 61-й хвилині зустрічі. "Маріуполь" - "Львів" - 0:1 Гол: Довгий (61) "Маріуполь": Турбаєвський, Драмбаєв (Босанчич, 88), Мампассі, Меліченко, Стасюк, Чех, Мішньов, Шостак( Хромей, 59), Топалов, Кащук (Микитишин, 76), В'юнник "Львів": Ільющенков, Бусько, Антві (Крушинський, 76), Якимець, Політило, Грисьо (Семенів, 59), Махмутович, Ременяк (Брікнер, 59), Шина (Нич, 52), Довгий, Лека Попередження: Чех ( 42) - Ернест (45+1), Ременяк (54), Грисьо (55), Якимець (63), Брікнер (87) Відео гола: Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур 16-й тур УПЛ проходить з 26 по 29 листопада: де і коли дивитися матчі.

Після 15 турів "Динамо" і "Шахтар" набрали по 38 очок. Кияни попереду за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі йдуть "Ворскла" і "Дніпро-1", у яких по 31 очку.

Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.

В активі "Львова" 16 набраних очок і 10-та позиція в турнірній таблиці.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 10 голів. Автор: Володимир Медяник

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