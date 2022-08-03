"Зоря" зіграє свій перший офіційний поєдинок у новому сезоні.

У четвер, 4 серпня, луганська "Зоря" проведе перший поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2022/23 проти румунської "Університаті".

Номінально домашній матч український клуб вимушено зіграє в польському місті Люблін на стадіоні "Арена Люблін". Обслужить зустріч болгарський рефері Георгій Давидов.

Для "Зорі" це буде перший матч у новому сезоні. Під час міжсезоння клуб змінив головного тренера - замість Віктора Скрипника, який пішов у "Ворсклу", команда прийняв колишній глава академії "Шахтаря" Патрік ван Леувен.

У минулому сезоні УПЛ, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення Росії, "Зоря" посіла четверте місце.

"Університатя" є бронзовим призером чемпіонату Румунії. У новому єврокубковому сезоні команда з Крайови стартувала з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де залишила за бортом турніру володаря Кубка Албанії – клуб "Влазнія". Матч у гостях завершився бойовою нічиєю (1:1), а на своєму полі футболісти "Університаті" домоглися впевненої перемоги з рахунком 3:0.

Зоря - Університатя: прогноз

Букмекери не виділили явного фаворита майбутньої зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "Зорі" становить 2,25, на нічию - 3,25, А на перемогу "Університаті" - 2,65.

Що стосується шансів на прохід до наступного раунду Ліги конференцій, то тут букмекери вважають фаворитом румунський клуб.

Прохід "Зорі" в плей-офф відбору оцінений коефіцієнтом 2,25, а "Університаті" – 1,60.

Зоря - Університатя: трансляція

В Україні поєдинок луганського клубу покаже телеканал "2+2" із затримкою в 15 хвилин. Також гру в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Setanta Sports".

Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Додамо, що матч-відповідь між "Університатею" і "Зорею" запланований на 11 серпня.

Переможець цього протистояння вийде до раунду плей-оф Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Лугано" (Швейцарія) - "Хапоель Беєр-Шева" (Ізраїль). Для команди, що програла єврокубковий сезон закінчиться.

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