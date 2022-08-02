Відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА.

У вівторок, 2 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги конференцій сезону-2022/2023.

У цьому раунді потенційно може взяти участь луганська "Зоря". Для цього українському клубу потрібно пройти румунську "Університатю".

Згідно з результатами жеребкування, в раунді плей-офф Ліги конференцій суперником "Зорі" може стати переможець пари "Лугано" (Швейцарія) -"Хапоель Беєр-Шева" (Ізраїль).

Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 18 і 25 серпня. Переможці пройдуть в груповий етап Ліги конференцій, де до них приєднаються команди, що перейшли з плей-офф Ліги Європи.

Луганська "Зоря" зіграє перший матч з "Університатею" 4 серпня. Гра-відповідь запланована на 11 серпня.

Нагадаємо, своїх суперників по раунду кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи дізналися "Динамо" і "Дніпро-1". Київський клуб, у разі перемоги над "Штурмом", зіграє проти переможця пари "Бенфіка" (Португалія) / "Мітьюлланд" (Данія). "Дніпро-1" зустрінеться з переможцем пари АЕК Ларнака (Кіпр) - "Партизан" (Сербія).

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