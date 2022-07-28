Поєдинки "Зорі" та "Університаті" відбудуться 4 та 11 серпня.

Луганська "Зоря" дізналася свого суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Ним став клуб з Румунії "Університатя" Крайова.

У другому раунді румунська команда перемогла албанську "Влазнію" (1:1, 3:0).

Поєдинки "Зорі" та "Університаті" відбудуться 4 та 11 серпня. Перша гра відбудеться 4 серпня у польському Любліні. Початок о 20.30.

Раніше УНІАН повідомляв, що Віктор Скрипник покинув луганський клуб і перейшов до полтавської "Ворскли". Новим головним тренером "Зорі" став нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

"Ворскла" у драматичному стилі покинула Лігу конференцій, пропустивши гол від шведського клубу в екстратаймах.

"Динамо" своєю чергою пробилося до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни обіграли на виїзді турецький "Фенербахче" й тепер зіграють проти австрійського "Штурму" (3 і 9 серпня).

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