Полтавська "Ворскла" не змогла зберегти перевагу, зароблену в першій грі.

У середу, 27 липня, полтавська "Ворскла" зіграла поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти шведського клубу АІК. Перша гра команд завершилася сенсаційною перемогою українського клубу з рахунком 3:2.

Гра проходила в Стокгольмі на стадіоні "Friends Arena" і завершилася перемогою шведського колективу.

Рахунок у грі відкрив захисник АІКа Джо Мендес, який забив у компенсований до першого тайму час з передачі Марсело.

Більше в основний час командам голів забити не вдалося і гра перейшла в овертайм.

У додатковий час футболістам шведського клубу вдалося забити другий гол у цій зустрічі. На 107-й хвилині відзначився Бйорнстрем. Хоча це твердження як мінімум спірне. Сумбурний момент у штрафному майданчику Різника закінчився сейвом українського кіпера та спробою подальшого добивання. Спочатку здалося, що ця спроба виявилася невдалою і м'яч не перетнув лінію, але суддя, з відомої тільки йому причини, вказав на центр поля. Шведські транслятори вирішили не балувати нас якісними повторами, проте з побаченого можемо сказати, що гола швидше не було, ніж навпаки.

АІК - Ворскла - 2:0

Голи: Мендес, 45+3, Бйорнстрем, 107

АІК: Нордфельдт, Отьєно, Папаяннопулос, Січендже (Сісей, 106), Мендес (Рінг, 102), Бйорнстрьом, Ларссон, Гуссейн, Аярі (Ахмед, 77), Стефанеллі (Мбунга-Кімпіока, 102), Гвідетті (Бауї, 106)

"Ворскла": Різник, Бацула, Яворський, Зайков (Челядін, 30), Пердута, Олійник (Кулаковський, 95), Пуцлін, В. Тілль (Родрігес, 74), Козиренко, Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74)

Відео голів:

Таким чином, шведський АІК за сумою двох матчів обіграв полтавську "Ворсклу" і зіграє в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Для підопічних Віктора Скрипника на цьому єврокубковий сезон закінчився і далі команда сконцентрується на іграх чемпіонату України.

Нагадаємо, українська Прем'єр ліга стартує 23 серпня.

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