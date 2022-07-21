Полтавці здобули перемогу в першому офіційному матчі після початку війни.

У четвер, 21 липня, в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА полтавська "Ворскла" протистояла шведському клубу АІК.

Через війну в Україні номінально домашній матч полтавці грали у Швеції на стадіоні "Tele2Arena", але навіть це не завадило українському клубу здобути перемогу. Обслуговував зустрічі швейцарський рефері Урс Шнайдер.

У складі переможців забивали Руслан Степанюк, Юрій Козиренко та Артем Челядін. У номінальних гостів відзначились Ніколас Стефанеллі та Себастьян Ларссон.

Ворскла - АІК - 3:2

Голи: Степанюк, 4, Козиренко, 24, Челядін, 69 - Стефанеллі, 17, Ларссон, 44

"Ворскла": Різник, Пердута, Зайков, Яворський, Бацула, Козиренко (Челядін, 65), В. Тілль (Філіпе, 87), Пуцлін, Олійник, Марлісон, Степанюк (Кравчук, 90+2)

АІК: Нордфельдт, Мендес (Люстіг, 76, Рінг, 88), Мілошевич, Папаяннопулос, Отьєно, Гуссейн, Стефанеллі, Ларссон, Ельбузеді (Ахмед, 59), Мбунга-Кімпіока (Гвідетті, 58), Бьорнстрьом

Попередження: Пердута, Козиренко, Пуцлін, Степанюк — Папаяннопулос, Мілошевич, Ларссон, Рінг

Відео голів:

Варто відзначити, що це був перший офіційний матч для Віктора Скрипника на посаді головного тренера "Ворскли" і дебют для українського фахівця вийшов прекрасним.

Нагадаємо, матч-відповідь АІК і "Ворскла" зіграють 28-го липня. Гра пройде на тому ж стадіоні "Tele2Arena" в Швеції.

Переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - АІК вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Команда, що програла завершить свої виступи в єврокубках в цьому сезоні.

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