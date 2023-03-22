Підопічні Руслана Ротаня зіграють проти "Брентфорда" за зачиненими дверима.

Збірна України проведе один контрольний матч в рамках підготовки до поєдинку відбору на Євро-2024 з футболу проти національної команди Англії.

Суперником "синьо-жовтих" буде англійський клуб "Брентфорд", який виступає в АПЛ. Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Руслан Ротань.

"Ми зіграємо товариський матч з "Брентфордом", де потрібно буде подивитися ключові зв'язки гравців, їх стан, розуміння. І вже потім зробити певні висновки і готуватися до матчу з Англією", - сказав Ротань.

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Поєдинок збірної України проти "Брентфорда" пройде в четвер, 23 березня.

Як повідомляє Tribuna.com, матч "синьо-жовтих" проти "Брентфорда" пройде за зачиненими дверима без представників ЗМІ та вболівальників. Гру зможуть відвідати тільки офіційні представники двох команд.

Відзначимо, що в складі "Брентфорда" виступає молодий український футболіст Єгор Ярмолюк. Він перебрався в англійський клуб минулого літа з "Дніпра-1". 19-річний півзахисник грає переважно за за молодіжну команду "Брентфорда", зігравши за першу команду тільки одну гру в рамках Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, матч другого туру відбору на Євро-2024 Англія - Україна відбудеться 26 березня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Початок гри - о 19:00 за київським часом.

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