Збірна України пропускає перший тур кваліфікації на ЧЄ-2024.

У четвер, 23 березня, почнуться матчі відбору на чемпіонат Європи з футболу, який в 2024 році пройде в Німеччині.

Центральним матчем першого туру відбору на Євро-2024 стане протистояння збірних Італії та Англії, які явлются переможцем і фіналістом минулого розіграшу континентальної першості.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 Італія обіграла Англію у серії пенальті.

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Національна збірна України пропускає перший тур.

Відбір на Євро-2024: розклад матчів 1-го туру

23 березня

Група C

21:45 Італія - Англія

21:45 Північна Македонія - Мальта

Група H

17:00 Казахстан - Словенія

21:45 Данія - Фінляндія

21:45 Сан-Марино - Північна Ірландія

Група J

21:45 Боснія і Герцеговина - Ісландія

21:45 Португалія - Ліхтенштейн

21:45 Словаччина - Люксембург

24 березня

Група B

21:45 Гібралтар - Греція

21:45 Франція - Нідерланди

Група E

21:45 Молдова - Фарерські острови

21:45 Чехія - Польща

Група F

21:45 Австрія - Азербайджан

21:45 Швеція - Бельгія

Група G

19:00 Болгарія - Чорногорія

21:45 Сербія - Литва

25 березня

Група А

16:00 Шотландія - Кіпр

21:45 Іспанія - Норвегія

Група I

19:00 Білорусь - Швейцарія

19:00 Ізраїль - Косово

21:45 Андорра - Румунія

Група D

19:00 Вірменія - Туреччина

21:45 Хорватія - Уельс

Додамо, що ігри групового етапу кваліфікації Євро-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року.

Пряму путівку до фінальної частини першості Європи з футболу отримають по дві збірні, які посіли перші та другі місця у своїх групах.

Фінальний турнір пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.

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