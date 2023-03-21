У четвер, 23 березня, почнуться матчі відбору на чемпіонат Європи з футболу, який в 2024 році пройде в Німеччині.
Центральним матчем першого туру відбору на Євро-2024 стане протистояння збірних Італії та Англії, які явлются переможцем і фіналістом минулого розіграшу континентальної першості.
Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 Італія обіграла Англію у серії пенальті.
Національна збірна України пропускає перший тур.
Відбір на Євро-2024: розклад матчів 1-го туру
23 березня
Група C
- 21:45 Італія - Англія
- 21:45 Північна Македонія - Мальта
Група H
- 17:00 Казахстан - Словенія
- 21:45 Данія - Фінляндія
- 21:45 Сан-Марино - Північна Ірландія
Група J
- 21:45 Боснія і Герцеговина - Ісландія
- 21:45 Португалія - Ліхтенштейн
- 21:45 Словаччина - Люксембург
24 березня
Група B
- 21:45 Гібралтар - Греція
- 21:45 Франція - Нідерланди
Група E
- 21:45 Молдова - Фарерські острови
- 21:45 Чехія - Польща
Група F
- 21:45 Австрія - Азербайджан
- 21:45 Швеція - Бельгія
Група G
- 19:00 Болгарія - Чорногорія
- 21:45 Сербія - Литва
25 березня
Група А
- 16:00 Шотландія - Кіпр
- 21:45 Іспанія - Норвегія
Група I
- 19:00 Білорусь - Швейцарія
- 19:00 Ізраїль - Косово
- 21:45 Андорра - Румунія
Група D
- 19:00 Вірменія - Туреччина
- 21:45 Хорватія - Уельс
Додамо, що ігри групового етапу кваліфікації Євро-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року.
Пряму путівку до фінальної частини першості Європи з футболу отримають по дві збірні, які посіли перші та другі місця у своїх групах.
Фінальний турнір пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.
Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.