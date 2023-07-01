Костянтин Вівчаренко може перебратися в португальський чемпіонат.

Захисник "Динамо" і молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко може змінити клубну прописку.

За інформацією Sport.ua, інтерес до талановитого українця проявляє португальський "Порту".

За інформацією джерела, скаути "драконів" спостерігають за грою Вівчаренка на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходить зараз в Румунії та Грузії. Вони були вражені працездатністю лівого захисника "Динамо", а також його вмінням підключатися до атак.

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У "Порту" впевнені, що молодий український захисник зможе вийти на більш високий рівень в їхньому клубі.

У минулому сезоні Костянтин Вівчаренко зіграв 32 матчі за "Динамо" у всіх турнірах, відзначився 2 забитими голами і 3 результативними передачами.

На молодіжному Євро-2023 Вівчаренко зіграв три матчі в груповому етапі проти Хорватії (2:0), Румунії (1:0) та Іспанії (2:2).

Нагадаємо, молодіжна збірна України посіла друге місце в групі В і вийшла в 1/4 фіналу Євро-2023.

У чвертьфіналі молодіжної першості континенту "синьо-жовті" зіграють проти збірної Франції. Матч відбудеться в неділю, 2 липня. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

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