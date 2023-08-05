Працівника звільнили через порушення службових обов'язків.

Прибиральник Крістіан Саламанка розповів, як його звільнили після взятого автографа у легенди футболу Ліонеля Мессі.

Чоловік працював на останньому матчі на стадіоні "Інтер Маямі" як прибиральник.

"Мені довелося прибирати у тому секторі, де стоять автобуси команди. Усі гравці вийшли, а останнім йшов Мессі. З собою у мене була футболка аргентинської команди та маркер. Він дав мені автограф. Після цього одразу приїхала охорона, мене вивели та звільнили з роботи, але кожна секунда цього моменту того коштувала", - сказав Саламанка в інтерв'ю The Nation.

Відео дня

Раніше Мессі зробив відеоролик для 100-річного аргентинського вболівальника, який записує кожен гол свого кумира в зошит.

Мессі став гравцем Інтер Маямі

Нагадаємо, Мессі перейшов в "Інтер" на правах вільного агента, після відходу з ПСЖ. Лео підписав контракт з новим клубом на три роки.

15 липня "Інтер" офіційно представив Мессі, який став найбільш високооплачуваним гравцем північноамериканської ліги МЛС.

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