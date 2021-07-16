Феноменальний футболіст не обійшов увагою вболівальника зі стажем.

Геніальний лідер "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив відеоролик для 100-річного аргентинського вболівальника, який записує кожен гол свого кумира. Дідусь Дон Ернан фіксує всі м'ячі Мессі у зошит за допомогою олівця.

Мессі почув про Дона Ернана, коли його онук запостив відео з дідусем в соцмережі. 34-річний чарівник зі світу футболу своєю чергою подякував відданому фанату та надіслав йому відеозвернення після історичної перемоги на Кубку Америки.

"Привіт, Ернане. Твоя історія дійшла до мене. Мені здається божевіллям, що ви записували мої голи таким способом, і саме тому я хотів обійняти вас і подякувати за те, що ви робите, за всю вашу подальшу роботу", - звернувся Мессі до дідуся на відео.

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

La respuesta de Leo es todo. ❤️pic.twitter.com/B2Oe3yHKQm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

Звісно дідусь Ернан був розчулений тим зворушливим відео, яке отримав від свого кумира, тому він у відповідь сказав:

"Я завжди слідував і буду слідувати за тобою. Я буду з тобою до кінця".

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Автор: Артем Будрін