Російський футбольний союз продовжує судитися з міжнародними футбольними організаціями.

Керівництво Російського футбольного союзу (РФС) продовжує відчайдушні спроби судитися з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) та Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

Як повідомляє видання "Чемпіонат", РФС планує ще раз звернутися в CAS, щоб опротестувати припинення фінансування програм, спрямованих на розвиток дитячого футболу в країні-агресорі, які були запущені в Росії з ініціативи міжнародних організацій.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські команди від участі в міжнародних змаганнях під їх егідою. РФС намагався оскаржити ці рішення в CAS, але очікувано зазнав невдачі.

Крім того, РФС подав заявку на право провести чемпіонат Європи-2028 або чемпіонат Європи-2032 з футболу. Однак, керівники УЄФА мають намір провести екстрену нараду, на якій буде розглянуто питання відхилення російської заявки.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже місяць. Після нападу на Україну Росія стала ізгоєм у світі спорту, їх команди і спортсмени були відсторонені від участі практично у всіх міжнародних змаганнях.

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