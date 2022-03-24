У Британії закликають УЄФА відхилити заявку Росії.

Росія напередодні подала заявку на проведення футбольного Євро у 2028 або 2032 році, чим викликала бурхливу реакцію громадськості. Однак малоймовірно, що країна-агресор, яка розв'язала війну в Україні, отримає дане право.

Як повідомляє The Telegraph, керівники УЄФА проведуть екстрену нараду, на якій буде прийнято рішення щодо заявки Російського футбольного союзу (РФС) на проведення чемпіонату Європи з футболу.

Незважаючи на тиск громадськості, керівний орган європейського футболу вирішив на початковому етапі не відхиляти заявку РФ. Однак, повідомляється, що кроки з відхилення заявки росіян вже знаходяться в стадії розробки.

Враховуючи військову агресію щодо України, в Європі закликають УЄФА негайно відхилити заявку Росії.

Колишній глава Футбольної асоціації Англії Девід Бернштейн в коментарі The Telegraph закликав УЄФА негайно заблокувати будь-яку заявку Росії.

"Дивно, що вони мають нерозсудливість претендувати на проведення будь-якого заходу, не кажучи вже про щось настільки важливе. Це так дивно, а спроба явно приречена на провал, що ви ставите питанням, чи не стоїть за цим щось ще", - заявив Бернштейн.

Колишній президент Ірландської футбольної асоціації і віце-президент ФІФА Джим Бойс також виступив проти заявки РФ.

"Не віриться, що після всього, що відбувається - після стількох забраних життів жінок, дітей і всіх інших під час цього вторгнення в Україну - Росія в останній момент приймає рішення про подачу заявки на проведення футбольного турніру. Її слід негайно відхилити", - сказав Бойс.

Нагадаємо, що через розв'язану війну в Україні ФІФА і УЄФА прийняли рішення відсторонити всі російські клуби і національну збірну РФ від участі в змаганнях під їх егідою. Зараз Російський футбольний союз безуспішно судиться з УЄФА і ФІФА про відсторонення своїх команд від міжнародних змагань.

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