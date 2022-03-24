Керівництво країни-агресора подало заявку в УЄФА в останній день.

Російський футбольний союз (РФС) боротиметься за право провести чемпіонат Європи-2028 або чемпіонат Європи-2032 з футболу.

Незважаючи на розв'язану війну в Україні і майже розвалену економіку, керівництво країни-агресора подало заявку в УЄФА. Причому, зробило це напередодні, в останній день прийому анкет від кандидатів.

Прес-служба УЄФА на офіційному сайті підтвердила, що отримала заявки щодо зацікавленості в проведенні чемпіонатів Європи в 2028 і 2032 роках від чотирьох потенційних претендентів, в тому числі і від РФ.

Відомо, що на Євро-2028 претендує спільна заявка Футбольних асоціацій Англії, Північної Ірландії, Ірландії, Шотландії та Уельсу. Росія і Туреччина зацікавлені в проведенні Євро-2028 і Євро-2032. А ось Італія висловила готовність прийняти турнір в 2032 році.

23 березня був останній день подачі заявок на проведення змагань. Півтора року відводиться для розгляду конкурентів і оцінки їх готовності. Остаточно господар двох євротурнірів визначиться у вересні 2023 року.

Раніше очікувалося, що через відсутність конкурентів Великобританія і Ірландія стануть господарями Євро-2028 і про це оголосять вже 7 квітня 2022 року.

Нагадаємо, що через розв'язану війну в Україні ФІФА та УЄФА прийняли рішення відсторонити всі російські клуби і національну збірну РФ від участі в змаганнях під їх егідою. Зараз Російський футбольний союз безуспішно судиться з УЄФА та ФІФА про відсторонення своїх команд від міжнародних змагань.

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