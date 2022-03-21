CAS залишив у силі рішення ФІФА про відсторонення збірної Росії від міжнародних змагань.

Стиковий матч збірної Росії за право виступити на ЧС-2022 не буде проведено в інший день.

Спортивний арбітражний суд відповів відмовою на звернення російського футбольного союзу (РФС) про перенесення гри з Польщею, запланованої на 24 березня, на іншу дату, повідомляє ТАСС з посиланням на службу комунікацій РФС.

"Таким чином, CAS відмовив у задоволенні всіх клопотань, що заявлялися РФС.

Розгляд позовів РФС до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) по суті продовжиться відповідно до термінів і порядків, що визначаються CAS", – йдеться в повідомленні.

Раніше CAS залишив у силі рішення ФІФА про відсторонення збірних Росії від міжнародних змагань.

Вас також можуть зацікавити новини: