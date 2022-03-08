Футбольна спільнота підтримала Україну / фото REUTERS
Збірна Польщі за рішенням ФІФА зіграє у фіналі стиків за право виступити на ЧС-2022 в Катарі.
Про це сказано на офіційному сайті ФІФА.
Організаційний комітет Міжнародної федерації футболу у зв'язку з усуненням Росії від міжнародних змагань оголосив про те, що польська команда автоматично отримає перепустку у вирішальний матч, призначений на 29 березня 2022 року. В цьому поєдинку Польща зустрінеться із переможцем пари Швеція - Чехія.
Рішення про усунення збірної Росії та клубів країни від турнірів ФІФА та УЄФА було ухвалено наприкінці лютого.