ФІФА ухвалила важливе рішення.

Збірна Польщі за рішенням ФІФА зіграє у фіналі стиків за право виступити на ЧС-2022 в Катарі.

Про це сказано на офіційному сайті ФІФА.

Організаційний комітет Міжнародної федерації футболу у зв'язку з усуненням Росії від міжнародних змагань оголосив про те, що польська команда автоматично отримає перепустку у вирішальний матч, призначений на 29 березня 2022 року. В цьому поєдинку Польща зустрінеться із переможцем пари Швеція - Чехія.

Рішення про усунення збірної Росії та клубів країни від турнірів ФІФА та УЄФА було ухвалено наприкінці лютого.

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