Після оголошення рішення Російський футбольний союз подав апеляцію в CAS.

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозані розглянув апеляцію Російського футбольного союзу (РФС) і залишив у силі рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) про відстороненні російських футбольних команд від участі в міжнародних турнірах під егідою організації.

Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.

Зазначається, що рішення CAS не поширюється на чемпіонат світу.

Після оголошення рішення організацій Російський футбольний союз (РФС) подав апеляцію в CAS.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ приступила до масштабного вторгнення і почала війну в Україні. З цієї причини 28 лютого ФІФА і УЄФА відсторонили російські клуби і збірну Росії від участі у всіх міжнародних змаганнях.

До цього про відмову грати зі збірною Росії в стикових матчах за право виступити на чемпіонаті світу в Катарі заявили національні команди Польщі, Швеції та Чехії. Також зустрічатися з Росією відмовилися Албанія, Ірландія, Швейцарія та Англія.

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