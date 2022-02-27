Всі російські клуби можуть втратити право грати під егідою УЄФА.

У понеділок, 28 лютого відбудеться виконком УЄФА, на якому буде розглянуто питання участі всіх російських у змаганнях під цією егідою.

Видання Meczyki повідомляє, що Росія буде відсторонена через вторгнення їхніх військ на територію України.

Відзначається, що найбільш активно санкції просуває віце-президент УЄФА Збігнєв Бонек.

Крім того, повідомляється, що санкції з боку УЄФА змусять діяти і ФІФА. Це означає, що збірну Росії з футболу можуть відсторонити від участі в плей-офф ЧС-2022.

Додамо, що раніше збірні Польщі та Швеції відмовилися грати проти Росії у відборі на мундіаль 2022 року.

Нагадаємо, 25 лютого, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав усі спортивні федерації перенести або скасувати всі змагання в Росії та Білорусі.

Того ж дня англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" заявив, що розриває спонсорський контракт з російською авіакомпанією "Аерофлот". Крім того, УЄФА прийняв рішення позбавити Росію права приймати фінал Ліги чемпіонів, а керівництво Формули-1 скасувало етап Гран прі Сочі.

Вас також можуть зацікавити новини: