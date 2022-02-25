Виконком МОК закликає всі міжнародні федерації перенести або скасувати спортивні заходи, заплановані в даний час в Росії або Білорусі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав всі спортивні федерації перенести або скасувати всі змагання в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну військ РФ.

Дану заяву опублікував офіційний сайт МОК.

"Виконком МОК сьогодні закликає всі міжнародні спортивні федерації перенести або скасувати свої спортивні заходи, заплановані в даний час в Росії або Білорусі.

Вони повинні взяти до уваги порушення олімпійського перемир'я урядами Росії та Білорусі і віддати абсолютний пріоритет безпеці спортсменів. Сам МОК не планує ніяких заходів в Росії або Білорусі", - йдеться в заяві.

Крім того, в МОК закликали всі Федерації не використовувати державну символіку РФ і Білорусі на офіційних змаганнях.

"Виконком МОК закликає не вивішувати національний прапор Росії або Білорусі і не виконувати гімн Росії або Білорусі на міжнародних спортивних заходах, які ще не підпадають під відповідні санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) щодо Росії.

У той же час виконком МОК висловлює повну підтримку Міжнародному паралімпійському комітету (МПК) щодо майбутніх Паралімпійських зимових ігор в Пекіні в 2022 році", - заявили в МОК.

Також у МОК висловили підтримку Україні та громадянам, які постраждали внаслідок військової агресії РФ.

"Виконком МОК висловлює глибоку стурбованість з приводу безпеки членів олімпійської спільноти в Україні і висловлює повну солідарність. У ньому наголошується, що спеціальна цільова група МОК підтримує контакт з Олімпійським співтовариством в країні для координації гуманітарної допомоги, де це можливо", - сказано в повідомленні.

Додамо, у п'ятницю, 25 лютого, УЄФА прийняв рішення позбавити Росію права приймати фінал Ліги чемпіонів, а керівництво Формули-1 скасувало етап Гран прі Сочі. Крім того, відомий англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився від співпраці з російською авіакомпанією "Аерофлот", а німецький "Шальке-04" припинив співпрацю з компанією "Газпром".

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