Швеція не гратиме з окупантами / фото svff.svenskfotboll.se

Збірна Швеції не гратиме зі збірною Росії в плей-оф відбору на ЧС-2022.

Про це на своєму офіційному сайті заявила Федерація футболу Швеції.

Якщо Росії і Швеції доведеться грати один з одним, шведська команда не візьме участі в матчі незалежно від місця проведення зустрічі.

Крім того, Шведська федерація закликала ФІФА скасувати березневі матчі плей-оф за участю Росії.

"Важко повірити, що ФІФА не задовольнить наш запит. Росія не може приєднатися, поки це безумство триває", – заявив президент Шведської федерації Карл-Ерік Нільссон.

Федерація футболу Швеції уточнює в заяві, що рішення про відмову від потенційного матчу з Росією прийнято з моральних причин на тлі вторгнення Росії в Україну і з міркувань безпеки – шведи не впевнені в безпеці проведення ігор з Росією, в тому числі на нейтральному полі.

Раніше від гри зі збірною Росії в стиках на ЧС-2022 відмовилася Польща.

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