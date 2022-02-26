Поляки не бояться зазнати технічної поразки і хочуть донести свою позицію до ФІФА.

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша повідомив, що їхня збірна не збирається грати проти Росії в стиковому матчі відбору до ЧС-2022.

"Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-оф проти Росії. Це єдине правильне рішення. Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА", - написав Кулеша у себе в Twitter.

Поєдинок заплановано на 24 березня. Швеція та Чехія проведуть очний матч, щоб зіграти з переможцем пари Росія - Польща за право поїхати на ЧС-2022. Проте поляки не збираються летіти до Москви і взагалі навіть на нейтральній території не хочуть грати з росіянами. Вони готові прийняти технічну поразку.

"Ми, гравці збірної Польщі, спільно з Польським футбольним союзом вирішили, що ми не маємо наміру грати в стиковому матчі з Росією. Це непросте рішення, але в житті є речі важливіші за футбол. Наші думки з народом України та нашим другом по збірній Томашем Кендзерою, який все ще перебуває у Києві зі своєю родиною", - сказав польський футболіст Метті Кеш, який представляє англійську "Астон Віллу".

"З бандитами нічого грати", - написав президент Польщі Анджей Дуда, який теж таке рішення підтримав.

Прес-аташе збірної Польщі Якуб Квятковський теж підтвердив цю інформацію:

"Чи говорить наша заява, що ми готові піти на технічну поразку? Так, ми разом з гравцями вирішили, що грати проти Росії не збираємось".

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