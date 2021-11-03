У 4-му турі "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реала".

Колишній нападник збірної України Андрій Воробей поділився своєю думкою про майбутню дуель мадридського "Реала" з "Шахтарем" і оцінив шанси "гірників" на перемогу.

На думку колишнього форварда "Шахтаря", донецькому клубу буде дуже непросто в Мадриді.

"У матчі з "Реалом" в Мадриді "Шахтарю" буде однозначно важко. Зараз "Реал" показує непоганий футбол. І цю команду зараз складно обіграти. "Реал" зараз дійсно хороший", - сказав Воробей в коментарі Meta-ratings.com.ua.

Також Воробей поділився, за рахунок чого "Шахтар" може спробувати взяти очки в протистоянні з мадридським клубом. Екс-футболіст відзначив сильну гру "гірників" в атаці.

"За рахунок чого "Шахтар" може взяти очки? В першу чергу, "Шахтарю" потрібно добре зіграти в обороні. Так, це не найсильніша сторона нашого клубу. Наша сильна сторона - це атака. У нас дійсно хороші Атакуючі футболісти. Але у "Шахтаря" дуже велика проблема в захисті і в середині поля. У єврокубкових матчах Де Дзербі вибирає такий склад, що у "Шахтаря" на полі не вистачає відбираючого футболіста. А в матчі з "Реалом" найголовніше – це не пропустити", - додав екс-гравець "Шахтаря".

Читайте такожРеал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонівАндрій Воробей зазначив, що "Шахтарю" важко даються ті матчі, в яких "гірники" пропускають першими. Тому найголовніше в матчі в Мадриді не пропустити, спробувати забити першими, оскільки "Шахтарю" дуже потрібні очки.

"Не знаю, яку тактику Де Дзербі запропонує в матчі з іспанським клубом. Але, я думаю, що треба зіграти якось дуже грамотно в обороні. А у "Шахтаря" буде момент в атаці. У цьому поєдинку потрібно брати очки. Потрібно постаратися не пропустити. Потрібно взяти очки в скарбничку. Попереду, можливо, у нас моменти будуть. Але, якщо "Шахтар" пропускає першим м'яч, йому потім важко повернутися в гру. Тоді команда розклеюється, а також не може перебудуватися і запропонувати іншу схему.

Тому, найголовніше, "Шахтарю" потрібно зіграти на нуль в обороні. "Гірникам" потрібно зіграти дуже щільно і дуже строго. І тоді у нас з'явиться якийсь шанс",-резюмував форвард.

Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, свій матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів грало "Динамо". Київський гранд повторно програв "Барселоні".

Реал-Шахтар: перед матчем

Автор: Володимир Медяник