Кияни залишаються на останньому місці у своїй групі.

Київське "Динамо" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів приймало "Барселону". Команда Мірчі Луческу, як і два тижні тому, програла з рахунком 0:1.

У першому таймі "Динамо", діючи на контратаках, мало кілька хороших моментів, щоб відкрити рахунок. Всі вони в середині тайму були у Миколи Шапаренка. Спершу він не зумів як слід пробити по воротах з центру штрафного майданчика, а вже через хвилину Марк-Андре тер Штеген зреагував на тепер уже більш вдалий удар півзахисника. На 28-й хвилині Шапаренко знову опинився на вістрі атаки, але не влучив у площину.

У "Барселони" найкращий шанс був у дебюті гри, але удар Мемфіса Депая з близької відстані був заблокований. Також в одному з епізодів м'яч влучив у штангу воріт "Динамо" після удару Клемана Лангле, але він бив з офсайду.

Після перерви команди обмінялися моментами Лангле і Олександра Караваєва, якому трохи не вистачило точності, щоб влучити в "дев'ятку". На 64-й хвилині у ворота "Динамо" спершу був призначений пенальті, але арбітр Овідіу Хацеган, подивившись відеоповтор, скасував своє рішення - з'ясувалося, що Ансу Фаті сам ударив себе по нозі.

Але на 70-й хвилині Фаті все ж домігся свого - після прострілу справа нападник ударом з центру штрафного вколотив м'яч у ворота.

У "Динамо" був хороший момент, щоб відігратися на 82-й хвилині, але тер Штеген впорався з ударом Віктора Циганкова, а добивання від Беньяміна Вербича вийшло невдалим. Врятуватися киянам у результаті не вдалося.

"Динамо" - "Барселона" - 0:1

Гол: Фаті, 70

"Динамо": Бущан, Кендзьора (Тимчик, 77), Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 81), Буяльський (Леднєв, 81), Де Пена (Вербич, 77), Циганков, Гармаш (Вітіньо, 71)

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Менгеса, Ленгле (Араухо, 79), Ерік Гарсія, Ніко Гонсалес, де Йонг, Бускетс, Гаві (Дембеле, 65), Депай, Фаті (Бальде, 87)

Попередження: Гармаш, Буяльський - Гарсія, де Йонг

Відео голу

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

"Динамо" не змогло забити у всіх чотирьох матчах групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в дев'ятий раз програло "Барселоні" в 12 матчах один проти одного при трьох перемогах.

У п'ятому турі ЛЧ "Динамо" 23 листопада прийматиме "Баварію".

Автор: Антон Дудар