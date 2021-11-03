У 4-му турі "Шахтар" спробує взяти реванш у "галактікос" за фіаско в Києві.

У середу, 3 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" зіграє проти іспанського "Реала". Гра пройде на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал Мадрид - Шахтар.

Реал Мадрид-Шахтар: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 19:45.

"Реал" Мадрид

Підопічні Карло Анчелотті знаходяться в досить непоганій формі і в цілому результати команда демонструє якщо не відмінні, то цілком задовільні. "Реал" йде на другій позиції у своїй групі в Лізі чемпіонів, допустивши лише одну осічку, сенсаційно програвши "Шерифу" в рідних стінах. Крім цього матчу, справи у "вершкових" в ЛЧ йдуть добре. Вони обіграли в гостях міланський "Інтер" (1:0), завдали нищівної поразки "Шахтарю" (5:0) у матчі третього туру. Шість балів за три тури в цілому непогано.

У повторній грі проти "Шахтаря", поза всякими сумнівами, мадридський колектив зосередить всі свої сили на тому, щоб взяти три очки, здобути першу перемогу на "Сантьяго Бернабеу" в Лізі чемпіонів після реконструкції стадіону.

У чемпіонаті Іспанії у "Реала" також все йде задовільно. Команда Карло Анчелотті після 12-ти турів займає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера "Реала" Сосьєдад всього на один бал, до того ж у "галактікос" є ще гра в запасі. Справи йдуть добре, "Реал" на ходу, в прекрасній формі перебувають лідери команди нинішнього сезону, а саме Вінісіус Жуніор і Карім Бензема.

До слова, про гарну форму Вінісіуса, який відзначився двома забитими голами у ворота "Шахтаря". В останньому матчі "Реала" проти "Ельче" бразилець знову оформив дубль і приніс мадридцям перемогу (2:1).

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"Шахтар" Донецьк

Результат матчу 3-го туру ЛЧ у Києві проти "Реала" (0:5) показав, що українські гранди зараз абсолютно не рівні європейським топам, якщо ті знаходяться в оптимальній своїй формі. Футболісти "Реала" були швидшими, креативнішими, майстровитішими, отже, результат на табло, як то кажуть. Нинішні реалії українського футболу такі, що наші команди в Європі вже не та сила, що була раніше. Потрібно до цього звикати і не завищувати свої очікування.

Реальність сьогодні така, що представників України в єврокубках перемагають клуби Молдови, Норвегії, Фінляндії, що говорити в такому випадку про Іспанію, Англію, Німеччину, де футбол на позамежному рівні, в порівнянні з нашим. Очікувати, що "Шахтар" у своїй нинішній формі, в тому складі, що є зараз впорається з "Реалом" в гостях, це як віра в Діда Мороза. Чудеса трапляються, однак, на жаль, Різдво не сьогодні.

Матч у Києві оголив всі нагальні проблеми "гірників", а саме, це погана оборона, не злагоджена, не вибудувана. Відсутність балансу, колективу. "Шахтар" зараз не виглядає сильною командою, немає колективу, не виглядають вони як єдине ціле. Кожен хоче спробувати показати себе, виділитися, це в підсумку позначається на результатах. Футбол це командна гра.

Є крім усього іншого ще й кадрові проблеми у Роберто Де Дзербі.

"Гірники" все ще не виграли жодного матчу в цій ЛЧ, більше того, не забили навіть жодного гола. Зараз їм би хоча б перший гол забити в цьому сезоні Ліги чемпіонів, про перемоги рано говорити. Хоча нульова нічия в Мадриді була б непоганим результатом.

Після трьох зіграних турів всього один набраний бал, останнє місце. Шансів на плей-офф Ліги чемпіонів немає, дивом буде вихід в Лігу Європи з третього місця.

В цілому команда Де Дзербі знаходиться зараз в непоганій формі. Після принизливої поразки від "Реала" донецький клуб здобув три перемоги на внутрішній арені, обігравши "Ворсклу" (2:0), "Чорноморець" (3:0) і "Десну" (4:1). Це вселяє хоч якийсь оптимізм на позитивний результат в Мадриді. Висновок такий: прийшов час підопічним Роберто Де Дзербі показати ті самі "яйця", про які італійський фахівець говорив після матчів з "Монако". Всі вболівальники чекають цього.

Історія протистояння

Якщо не брати до уваги сезон нинішній, "Шахтар" і "Реал" за всю історію зустрічалися всього чотири рази. Два матчі виграли "вершкові" і два тріумфи за "гірниками". Перемога ж у третьому турі цього сезону ЛЧ вивела мадридський клуб вперед в особистих протистояннях з донеччанами. Може трапиться диво і "Шахтарю" вдасться відновити паритет.

Хто не зіграє?

Напередодні матчу є кадрові проблеми як у "Реала", так і у "Шахтаря". Однак, якщо в мадридському колективі в цілому легко можна замінити тих футболістів, які зараз в лазареті, оскільки в цілому обойма у Анчелотті велика і вибір є, то ось у Де Дзербі є серйозні проблеми. Не зможуть "Шахтарю" допомогти в Мадриді вже давно травмовані Коноплянка і Мораес, також Лассіна Траоре надовго вибув. Але не все і на цьому. Не полетів до Іспанії через травму ще й Педріньо. Під питанням участь у грі Алана Патріка. Проблеми дуже серйозні.

У "Реала" в лазареті знаходяться Гарет Бейл, Дані Себальос і Маріано Діас. Навіть будь вони повністю здорові, то не факт, що Анчелотті ставив би їх в основу.

Орієнтовні склади:

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тете, Марлос, Соломон, Фернандо

"Реал": Тібо Куртуа, Начо, Мілітао, Давид Алаба, Марсело, Кроос, Азар, Каземіро, Модріч, Вінісіус Жуніор, Бензема

Слова перед матчем

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі

"Ми продовжуємо грати в нашу гру. Працюємо разом три-чотири місяці. Вважаю, що наші прогресії можуть з'являтися в матчах проти складних суперників. Ми дотримуємося нашої філософії гри, навіть якщо суперник сильний. У мене і у "Шахтаря" є свій шлях, потрібно підтримувати філософію нашої гри, це буде правильно.

Вінісіус не лише проти "Шахтаря" грає грандіозно. Він і проти "Барселони" чудово зіграв. Звертатимемо увагу на лише на нього і Бензема, але і на всіх інших гравців. Вінісіус – приклад для багатьох вінгерів. Він у молодому віці почав носити футболку "Реала". Це важко, але він показав усі свої найкращі якості".

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті

"Наша команда на хорошому рівні, ми задоволені. Команда розуміє, що таке завтрашній матч. Ми вже грали з "Шахтарем" 15 днів тому, добре їх знаємо. Постараємося вигадати хорошу стратегію на матч, щоб виграти, адже це дуже важливо. Цей тур дуже важливий всім команд.

Це дуже важливий матч. Виграш або програш багато змінить. Якщо ми програємо, то будемо зобов'язані перемагати в двох матчах, що залишилися. Якщо виграємо, то практично одразу проходимо далі. Ми прагнемо бути першими, тож віддамо все, щоб перемогти.

Роберто Де Дзербі має конкретну ідею гри, що має робити його команда. Він добре тренував "Сассуоло", продовжує це робити і у "Шахтарі". Він має свою філософію. Він ще молодий, його кар'єрний успіх ще прийде. Цей коуча має ідею красивого футболу".

Арбітр

Судити поєдинок буде французький рефері Бенуа Бастьєн.

Автор: Володимир Медяник