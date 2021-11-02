Донецький клуб спробує повторити успіх минулорічної давнини.

Донецький "Шахтар" третього листопада в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді в Мадриді проти "Реала".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Шахтар.

Реал - Шахтар: де дивитися матч

Протистояння української та іспанської команд у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок поєдинку - о 19:45.

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Реал - Шахтар: перед матчем

Автор: Артем Будрін