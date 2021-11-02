Реал прийме Шахтар на "Сантьяго Бернабеу" / фото REUTERS
Донецький "Шахтар" третього листопада в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді в Мадриді проти "Реала".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Шахтар.
Реал - Шахтар: де дивитися матч
Протистояння української та іспанської команд у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".
Початок поєдинку - о 19:45.
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Реал - Шахтар: перед матчем
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі у Києві відібрав очки у "Інтера". У третьому ж турі "гірники" розгромно програли "Реалу", пропустивши 5 м'ячів.
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: у Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках чемпіонату України розгромили "Десну". А "вершкові" у своїй національній першості в гостях мінімально обіграли "Ельче" з рахунком 2:1.
- Обслужить поєдинок французька бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном.